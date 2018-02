O ExpoCentro de Pombal acolheu, no passado fim de semana, a fase de apuramento do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, a principal competição nacional por equipas da época de inverno. A ADREP entrou em competição na 3.ª jornada, no domingo à tarde, tendo a equipa da Palhaça garantido mais uma vez a presença na final da competição, ao terminar na 11.ª posição entre os 40 clubes que alinharam à partida destes campeonatos (dos quais apenas 31 conseguiram pontuar).

Individualmente, registo para a presença no top10 nacional de 3 atletas da ADREP. A experiente Maria Fernandes foi quem mais pontos amealhou, terminando o lançamento do peso com a 11,16m, a 7.ª melhor marca obtida a nível nacional. Mariana Ferreira, atleta ainda a cumprir a 1.ª época de juvenil, teve uma estreia bastante positiva pela equipa sénior do clube, terminando os 800m com o registo de 2,21min, um novo recorde pessoal em pista coberta e 9.ª melhor marca nacional. A polivalente Bruna Varela conseguiu a 10.ª melhor marca desta fase de apuramento na prova de salto em comprimento, com um salto de 5,25m para, minutos depois, alcançar 9,60seg nos 60m barreiras, o 13.º melhor resultado a nível nacional.

Próximo do top10 nacional ficaram as meio-fundistas Ana Marta Pinto, 11.ª nos 1500m com 4,58min e Débora Santos, igualmente 11.ª classificada, mas nos 3000m, com um registo de 10,41min. Francisca Reis terminou o salto com vara na 13.ª posição com 2,20m, enquanto que Sandra Leitão foi 14.ª nos 3000m marcha com 16,23min. Ao nível das provas de velocidade, Inês Arada foi 16.ª nos 60m com 8,33seg, Diana Oliveira terminou os 200m também na 16.ª posição com 27,66seg, enquanto que Márcia Martins foi 23.ª nos 400m com 64,19seg. Helena Gomes realizou a primeira prova pela ADREP, tendo concluído o triplo salto com 10,67m, marca que lhe valeu o 17.º posto. A ADREP apenas não conseguiu pontuar na prova de salto em altura, disciplina em que apresentou uma solução de recurso face às ausências forçadas de Carolina Pandeirada e de Filipa Silva. Apesar da entrega e espírito de sacrifício em prol da equipa, a velocista Catarina Amorim não conseguiu atingir a marca de pontuação, ela que viria a integrar o quarteto palhacense na prova de 4x400m, composto ainda por Inês Arada, Márcia Martins e Diana Oliveira, com a equipa da ADREP a encerrar a fase de apuramento com 4,22min, a 17.ª melhor marca nacional.

A final do Campeonato Nacional de Clubes disputar-se-á no mesmo local, a 17 e 18 de fevereiro, com a ADREP a medir forças com o Grupo de Atletismo de Fátima (“despromovido” da 1.ª divisão), a Fundação Salesianos (campeã em título em pista coberta), o Maia Atlético Clube (campeão em título ao ar livre), o Clube Oriental de Pechão (3.º na época passada), a União Clube Eirense (vice-campeã ao ar livre na época passada), a CC C+S de Lavra e o CDR Ribeirinho.