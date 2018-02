O empresário Bruno Almeida é o novo presidente da Associação Comercial de Águeda (ACOAG), tendo vencido em toda a linha as eleições decorridas no passado dia 15, na sede da associação.

Num universo de 217 votantes, a lista A conseguiu a maioria dos votos para todos os órgãos, derrotando a lista B, liderada pelo empresário Óscar Velho.

As eleições para os novos órgãos sociais para o biénio 2018/19, depois da demissão da anterior presidente, Olívia Passos, ficam marcadas por algumas divergências entre as duas listas candidatas com a agora lista derrotada a acusar de “imparcialidade” a conduta da lista A, ao incentivar e recolher cerca de uma centena de sócios em vésperas das eleições.

Contas feitas e resultados conhecidos, o presidente eleito considera que aquelas divergências “foram ultrapassadas”, até porque “o que se fez foi angariar associados, fizemos isso antes das eleições e vamos continuar a fazer agora, é uma das nossas apostas”.

Bruno Almeida perspetiva “um mandato de muito trabalho e de muita dedicação” e o facto de terem concorrido duas listas “não dividiu nada, uniu sim os comerciantes, que agora estão mais fortes e prontos para trabalhar no mesmo sentido, pois sem união nada se consegue”.

Leia a reportagem completa na edição de 22 de fevereiro de 2018 do Jornal da Bairrada