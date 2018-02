Com o mote “Água de Luso, do nosso Património Natural”, a empresa líder nacional do setor regressou às origens, ao Buçaco, para dar a conhecer uma nova campanha para reforçar a qualidade da “tão especial” água mineral. A ação decorreu no passado dia 31 de janeiro, na sede da Fundação Mata do Buçaco.

A Serra do Buçaco foi o local escolhido para filmar e apresentar a nova campanha de comunicação da empresa numa “homenagem a um dos pilares fundamentais da identidade da marca: uma origem única”.

Com uma nova estratégia de comunicação, esta campanha explica a origem da Água de Luso, desde a queda das chuvas, passando pela filtração até ser engarrafada.

Para o diretor de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas e bebidas e presidente da Fundação Luso, “não nos passaria pela cabeça fazer a apresentação de uma campanha fora daqui, é uma mudança de paradigma”, disse, justificando a aposta da empresa em eleger o Buçaco para filmar a campanha e apresentá-la às forças vivas locais e aos meios de comunicação locais e nacionais.

“Com esta nova campanha pretendemos mostrar a origem da Água do Luso, que nos traz o sabor único das suas origens. A proteção do ambiente contribui para o equilíbrio, saúde e bem-estar de todos nós, em todas as gerações”, defendeu Maria Oliveira, responsável de marketing da empresa, concluindo que a ideia foi seguir “uma estratégia de explicar de onde vem a Água de Luso”.

