O carnaval em Fermentelos saldou-se num desfile com cor, alegria, animação e muita música ao vivo, como não podia deixar de ser em terra de bandas filarmónicas.

A colmeia da AFA com as suas abelhinhas (as crianças) e os apicultores (educadoras e funcionários da instituição) deram a cor e o brilho que só as crianças sabem.

A Rambóia alegrou o desfile com música e boa disposição.

O grupo de forcados e sevilhanas de 81, juntamente com a sua orquestra, surpreenderam mais uma vez, com uma coreografia ao som de um paso doble, e uma pega ao grande touro de 81.

Os sons do samba e do Brasil regressaram ao Carnaval de Fermentelos com o grupo Carnaval com Coração, com muitas baianas e batucada.

O grupo dos 7, no seu espírito trapalhão, também animou o corso carnavalesco.

Os emojis de 85 trouxeram cor e as emoções dos diferentes dias da semana.

O Castelo dos bons sabores juntou o melhor dos comes e bebes com o melhor de um assalto ao castelo, trazendo as típicas brincadeiras de carnaval em interação com os atentos espetadores.

O Projecto Jovem, em modo de celebração dos seus 25 anos, apresentou a Kananga do PJ com muitos músicos, muita música de carnaval, e um grupo de palhaços com muita cor, alegria e juventude.

Por fim, o Reino de 79 encerrou o desfile com os Reis do Carnaval no seu carro alegórico a saudar o povo com acenos e rebuçados.

Na terça-feira, a AFA não participou mas juntou-se ao desfile a Escolinha de Futsal da Pateira.

O desfile, que contou com o apoio da Junta de Freguesia de Fermentelos, foi organizado pela comissão de festas da Senhora da Saúde de 2018 (os nascidos em 1978) que deu o seu melhor para que tudo corresse com a folia esperada e sem incidentes. Estão por isso de parabéns!

É também de louvar o empenho de todos os participantes, havendo a integração de grupos novos e outros que regressaram e, de facto, só com o empenho do povo de Fermentelos é possível manter a tradição.

Esteve muita gente a assistir a este animado desfile, não só de Fermentelos como também de fora.