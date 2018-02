“O amor mais perto de si” é o nome da campanha que o Município de Oliveira do Bairro vai lançar para assinalar o Dia dos Namorados, com várias atividades que vão passar por uma exposição bibliográfica, sessões de cinema e um peddy-paper.

Entre 14 e 18 de fevereiro, o amor é celebrado na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e nos Polos de Leitura de Bustos, Troviscal, Mamarrosa, Palhaça e Oiã, com a exposição bibliográfica “Ler e amar… Amar a ler”, que inclui outras iniciativas e várias sugestões literárias, todas com o mote do Amor, que assim “andará à solta” em todo o concelho.

Para dia 14, Dia dos Namorados, estão agendadas duas sessões de cinema no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. A primeira sessão será realizada às 15h e é destinada ao público juvenil, com o filme Jumanji – Bem-Vindo à Selva, que estreou em Portugal há menos de um mês. Para a noite do mesmo dia, está reservada a projeção de um dos candidatos ao Oscar de Melhor Filme de 2017: The Post. A obra do aclamado realizador Steven Spielberg apresenta como protagonistas Meryl Streep (que pela sua extraordinária interpretação, foi nomeada para o Oscar de Melhor Atriz), e Tom Hanks, dois dos maiores nomes da história do cinema. O preço dos bilhetes para as duas sessões é de 3 euros e ambos são para maiores de 12 anos.

