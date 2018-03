Um bolo-rei de leitão, ideia de três alunas da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) venceu, no passado dia 7, o Concurso Municipal de Ideias de Negócio.

“A nossa ideia de negócio é promover a região da Bairrada num jogo de sabores intensos entre o tradicional bolo rei e o improvável leitão, produto endógeno da Bairrada. Apresentamos um produto de excelência nunca antes visto: o nosso delicioso bolo-rei com carne e molho de leitão”, esta foi a apresentação do grupo de estudantes da EPVL que acabou por merecer a preferência do júri. É este o projeto que irá representar a Mealhada na final Intermunicipal que vai decorrer, dia 25 de março, em Oliveira do Hospital.

Das 19 candidaturas apresentadas na categoria de ensino Secundário e Profissional, foram escolhidas 10 com ideias diversificadas: da gastronomia, com incidência nas 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada (água, pão, vinho e leitão), a projetos nas áreas das artes e indústria criativa ou tecnologia, com desenvolvimento de apps.

O júri, composto pelo vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Guilherme Duarte, pelo presidente da Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA), Carlos Pinheiro, e por Filipe Tomás, um jovem empresário do concelho, avaliou cada um dos projetos.

