O Dia do Pai vai ser celebrado no Município de Oliveira do Bairro com cultura, afetos e desporto, numa programação preparada pela autarquia para assinalar a data, proporcionando momentos de partilha entre pais e filhos.

No dia 19 de março, a “Radiolândia – Museu do Rádio”, em Bustos, vai realizar o ateliê “Um Rádio com Afetos”, uma iniciativa que tem como público-alvo crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos, lançando-lhes o desafio para criarem e decorarem um rádio em papel que, ao mesmo tempo, será um postal, com um poema dedicado ao pai e alusivo à data. As sessões estão marcadas para as 10h30 e 14h30, sendo a participação gratuita. As inscrições devem ser feitas na Rede de Museus de Oliveira do Bairro através do e-mail museus@cm-olb.pt ou do telefone: 939 951 072 até dia 18 de março.

Também no Parque Desportivo Municipal se vai celebrar a data, com ações na semana de 19 a 24 de março, onde os pais são convidados a participar nas aulas de natação dos seus filhos. A iniciativa chama-se “Pai de Peixinho sabe Nadar – Semana do Pai”.

Para quem prefere praticar desporto fora de água, a Escola Municipal de Ténis vai organizar no dia 24 de março (sábado) o torneio de ténis “Pais Vs. Filhos”. Esta competição pretende ainda colocar à prova os mais novos, dando oportunidade para apresentarem aos pais o que foram aprendendo.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail parquedesportivo@cm-olb.pt ou do telefone telefone 234 732 120.