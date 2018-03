O salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro mostrou-se exíguo para tantos que quiseram demonstrar a sua solidariedade para com a associação, no passado sábado. Perto de 250 pessoas (mais lugares houvesse, mais pessoas estariam) esgotaram a lotação da sala, naquela que foi a primeira edição de “Lado a Lado com Bacalhau”, uma iniciativa de angariação de fundos, organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) em conjunto com a Junta de Freguesia.

Foi, aliás, do presidente Simão Vela a ideia de convidar para o evento um jovem oliveirense a fazer carreira no ramo da restauração, fora do seu concelho, e que ganhou recentemente um concurso nacional ligado ao bacalhau (“A revolta do bacalhau”).

“As funções de um autarca não são só olhar para a sua freguesia e para o seu município, mas também estar atento ao que a sua gente faz lá fora”, frisou o autarca Simão Vela, enaltecendo “o chamariz deste evento, ter um oliveirense, Gerson Oliveira, a presentear-nos com o que de melhor faz”.

Simão Vela deixou ainda um repto à direção da Associação, para que comece já a pensar na segunda edição deste evento. O desafio seria aceite pelo presidente Alberto Nunes Cardoso, que anunciou inclusive que o mesmo poderá ser enquadrado no 45.º aniversário da AHBVOB, que se realiza, no próximo ano, em Oliveira do Bairro.

