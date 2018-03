O Recreio Desportivo de Águeda conquistou três grandes títulos nacionais. A pista de corta-mato das Açoteias em Albufeira acolheu a realização dos campeonatos nacionais absolutos de corta-mato curto, onde a equipa sénior feminina sagrou-se campeã nacional, enquanto individualmente Emília Pisoeiro foi a vice-campeã absoluta e Gil Ferreira foi o campeão nacional dos veteranos M45.

A versão curta do corta-mato disputa-se na distância de 4.000m e desde o tiro de partida que a equipa feminina do Recreio sobressaiu com o ritmo a ser imposto por Carla Martinho, que acabou por ceder um pouco à entrada para a última volta, tendo descolado do trio que discutiu a vitória, enquanto Emília Pisoeiro emergiu para lutar com a bracarense Mariana Machado pelo lugar mais alto do pódio. Para o êxito do coletivo de Águeda contribuíram Emília Pisoeiro, que foi a vice-campeã nacional absoluta, Carla Martinho (4.ª), Cristiana Valente (7.ª) e Elisabete Pereira (21.ª). Estiveram ainda em competição Sandra Cruz (29.ª) e Catarina Rodrigues (46.ª da classificação geral e 12.ª Sub-23).

Com este título coletivo, foi escrita mais uma página dos êxitos da história do atletismo do distrito de Aveiro, dado que foi a primeira vitória alcançada por uma equipa em campeonatos nacionais absolutos.

Seguiu-se por fim a corrida de veteranos, nos quais Hugo Ramalho se abeirou do pódio do escalão de M35, tendo realizado uma das suas melhores prestações, que lhe valeu o 5.º lugar, e Celso Moreira foi o 22.º. Luís Martins foi o 18.º M40 e Gil Ferreira foi um brilhante campeão nacional da categoria de M45, tendo sido inclusivamente o 7.º da classificação geral.

GP Estarreja. No domingo de manhã, o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra voltou a estar em destaque, desta vez em Estarreja, no Grande Prémio de Atletismo. Miguel Machado, Carla Martinho e Cristiana Valente foram os atletas do Recreio que subiram ao pódio.

Nos benjamins A feminino, que foi o escalão mais jovem em competição, Matilde Rodrigues foi a 7.ª classificada e Duarte Rolim o 24.º. Nos benjamins B, Miguel Silva foi o 23.º.

Nos infantis, Miguel Machado foi o vencedor, enquanto Alexandre Esteves se classificou no 10.º lugar, seguido de imediato por Cristóvão Oliveira (11.º), conquistando assim a vitória coletiva do escalão.

Na corrida de 10km, para juniores, seniores e veteranos, Carla Martinho foi a vencedora, acompanhada ao pódio por Cristiana Valente, 3.ª classificada. Marisa João foi a 4.ª veterana, tendo fechado a pontuação da equipa que foi a vencedora coletivamente do setor feminino.