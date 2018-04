O prazo de candidaturas à marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” (4MMM) decorre até dia 20 de abril. Em paralelo, decorre também o concurso “Bebida de Aperitivo ou Entrada Maravilhas da Mealhada”, uma iniciativa para estimular a criatividade nas duas áreas.

Este concurso procura dar relevo a dois novos produtos, neste caso, uma bebida de aperitivo e uma entrada. Ambos terão que conter, pelo menos, um dos produtos 4 MMM. Os objetivos passam por sensibilizar a população para a importância estratégica das 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada no contexto do desenvolvimento económico do território do concelho e incentivar a inovação, o empreendedorismo e a criatividade ao nível da utilização dos produtos/ingredientes de origem regional – Água|Pão|Vinho|Leitão – na criação original de um aperitivo e/ou entrada.

Os vencedores, para além do título, poderão ostentar a distinção de “Autor da Bebida de Aperitivo e/ou Entrada Maravilhas da Mealhada”; poderão apresentar e promover a bebida e a entrada na Gala 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada e ganharão um prémio monetário de 1.500 euros por cada produto vencedor, atribuído pela Câmara da Mealhada.

“Com esta novidade, pretendemos que os produtos 4 MMM sejam trabalhados de forma criativa e, em simultâneo, promover a sua rentabilidade”, afirmou Ana Paula Pais, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, presidente do júri 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, na apresentação do concurso, na quarta-feira, dia 28 de março, no Espaço Inovação.

