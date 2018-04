A FESTAME – Feira do Município da Mealhada vai abrir espaço aos novos talentos musicais promovendo um concurso de bandas, cujo prémio será a gravação de um EP, uma pós-graduação em Gestão nas Indústrias da Música e quinhentos euros (em dinheiro). A final está marcada para dia 11 de junho, no palco principal da FESTAME. No dia seguinte, o palco será de outro novo valor da música portuguesa: PAMA.

O concurso de bandas FESTAME ’18, com coorganização da promotora cultural Covil, tem como objetivo divulgar e promover bandas nacionais e regionais amadoras. As bandas selecionadas (seis finalistas) serão convidadas a tocar na FESTAME, no palco principal, dia 11 de junho, a partir das 21h30. Nessa final, cada banda deve interpretar ao vivo três temas originais, devendo, pelo menos um deles, ser um dos dois temas com os quais a banda concorreu ao concurso.

O júri utilizará critérios na avaliação da prestação das bandas como técnica e execução musical, originalidade, presença em palco, interpretação musical e interação com o público, que também terá uma palavra a dizer. Ao público serão dados meios para votar no seu projeto favorito e o seu voto valerá 50%. As inscrições decorrem até 10 de maio. (Ver Inscrições).

PAMA é o nome artístico do mealhadense Paulo Andrade, que está prestes a lançar o seu segundo álbum, com temas de pop e rock, muitos dos quais que farão a sua estreia dia 12 de junho, no palco principal da FESTAME.

Depois do primeiro álbum, intitulado “First”, lançado em 2015, todo em inglês, o músico opta agora pela língua portuguesa, com um conjunto de oito canções, que falam de temas como bullying, cartas de amor, vida académica.

A edição 2018 da FESTAME, que se realiza de 8 a 16 de junho, tem um programa de concertos bastante diversificado, contando com atuações já confirmadas de Paulo Sousa, Be-dom (8 de junho), Rui Drumond (14 de junho), Rouxinol Faduncho (15 de junho) e Matias Damásio (16 de junho).

Inscrições no concurso de bandas

Cada banda poderá inscrever-se com dois temas que devem ser originais da própria banda. A apresentação desses temas deverá ser um formato áudio e vídeo (pelo menos um dos temas tem de ter vídeo original). Os temas devem ser originais e inéditos.

A inscrição no concurso deverá ser realizada por cada banda, até 10 de maio de 2018, e deve conter: nome do projeto, breve sinopse (até 500 caracteres), fotos, links para redes sociais, nome e contacto de pessoa responsável. Os conteúdos (vídeo e áudio) deverão ser carregados no Youtube, numa conta da banda participante, e os links disponibilizados no e-mail de inscrição.

A banda vencedora do concurso receberá os seguintes três prémios: gravação de EP num estúdio profissional, pós-graduação em Gestão nas Indústrias da Música (ministrado pela Coimbra Business School em parceria com a AMAEI – Associação de Músicos Artistas e Editoras Independentes) e quinhentos euros (em dinheiro).