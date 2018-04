A Incubadora de Oliveira do Bairro já conta com mais uma empresa, que vai beneficiar dos serviços de incubação prestados pelo Município.

A Império Global é uma empresa que opera na área das telecomunicações, fazendo a instalação e manutenção dos serviços de televisão, telefone e internet em clientes residenciais e comerciais. Em pouco mais de 6 meses, a empresa conseguiu internacionalizar-se e está já a operar na cidade de Namur, Bélgica, onde está a implementar a tecnologia da rede de fibra ótica para uma das maiores empresas de telecomunicações belgas. Em Portugal, a Império Global já trabalha, indiretamente, para a NOS, MEO e Vodafone.

Mayko Rei, de 33 anos, do Rio de Janeiro (Brasil) mas com raízes na nossa região, é o responsável da empresa. Escolheu Oliveira do Bairro para viver, “pelo ambiente da cidade e a oferta escolar” que o Município proporciona à sua família, e encontrou na incubadora municipal as condições ideais para servir de base ao seu projeto profissional. Até ao momento a maior dificuldade tem sido recrutar recursos humanos, estando a contratar motoristas e técnicos de telecomunicações (instaladores).

