A poesia “andou à solta” no Concelho de Oliveira do Bairro, entre 19 e 23 de março, com várias atividades intergeracionais, que passaram por exposições, espetáculos, apresentações de livros, recitais e ateliês para os mais novos, entre muitas outras atividades.

Para Lília Ana Águas, vereadora da Educação e Cultura, a iniciativa “traduziu-se num enorme sucesso, atingindo largas centenas de pessoas, entre crianças de escolas e instituições, seniores e restante população, que foi surpreendida a cada dia com as muitas atividades que foram acontecendo por todo o concelho”.

A Semana da Poesia do Município de Oliveira do Bairro, promovida pela Biblioteca Municipal, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho, para celebrar o Dia Mundial da Poesia, que se celebrou a 21 de março, reforçou a aposta na promoção da leitura e, em particular, da poesia portuguesa, contando com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e Instituto Profissional da Bairrada (IPB) e dos seniores da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) e do Centro Social de Oiã, aproximando gerações através da poesia, envolvendo ainda o Parque Desportivo Municipal e a Rede de Museus do concelho.

Ler mais na edição impressa ou digital