A Câmara Municipal de Anadia apresentou ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no passado dia 16 de abril, o projeto de candidatura “Anadia 2020 – Cidade Europeia do Desporto”, tendo obtido o apoio unânime dos restantes dez municípios que constituem aquela entidade.

Durante a reunião do Conselho Intermunicipal, Jorge Sampaio, vereador da Câmara Municipal de Anadia com o pelouro do desporto, apresentou as grandes linhas do projeto, revelou os passos já dados, e explicou o trabalho que Anadia irá ainda realizar até à submissão da candidatura. Foi também evidenciado o interesse regional do projeto, que mereceu o interesse e o apoio dos presidentes de câmara presentes, que, nesse sentido, subscreveram uma carta de conforto que irá integrar a documentação que sustenta a candidatura. No documento é reconhecido o “trabalho que o Município de Anadia vem realizando no domínio desportivo”, o qual contempla “um vasto e diversificado conjunto de ações de grande relevância para a Região de Aveiro”.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, convidou os dez presidentes das câmaras municipais a integrarem a Comissão de Honra da candidatura.

Recorde-se que a primeira etapa deste processo aconteceu em fevereiro de 2017, com a submissão, pelo Município de Anadia, da carta de intenção, em que Anadia se apresentou como candidata a Cidade Europeia do Desporto em 2020, condição que foi, entretanto, aceite pela organização. A candidatura terá de ser entregue até novembro de 2018.

Promoção da candidatura. De entre as várias ações que o Município de Anadia vai levar a efeito com vista a divulgar e promover a candidatura “Anadia 2020”, destaque para “Manifesto de Apoio” e para a “Anadia Wine Run”, a realizar, respetivamente, nos próximos dias 6 e 20 de maio.

O “Manifesto de Apoio”, com início pelas 9h30 e com ponto de encontro no Complexo Desportivo de Anadia, junto ao Pavilhão de Desportos, contempla três iniciativas: encenação do logo humano “Anadia 2020”, caminhada até ao centro de Anadia, e momento de animação lúdico-desportiva, com promoção do slogan “All Together Now!”. Tratar-se-á de uma manifestação de apoio e de união em prol do sucesso da candidatura

Já a “Anadia Wine Run”, realizada em parceria com ADR4Estações, é uma corrida de atletismo na natureza, em terreno misto, com abastecimentos temáticos, que percorrerá algumas das principais quintas e vinhas do concelho de Anadia, nas distâncias de 15km e 23km, havendo também a opção de uma caminhada de 10km. Uma grande aposta em tudo o que o concelho de Anadia e a região têm de melhor, e que deixa antever um evento pleno de animação. A partida e a chegada acontecerão em Sangalhos, no CAR – Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional. As inscrições decorrem até 13 de maio, estando a informação sobre a prova disponível em https://anadiawinerun.wordpress.com/.