À semelhança da edição de 2017, será uma artista brasileira a cabeça de cartaz do certame Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho de Anadia 2018 que decorre de 22 de junho a 1 de julho, na zona do Vale Santo, em plena cidade de Anadia.

Este ano, a cantora Ana Carolina encerra as atuações no palco principal, a 30 de junho, para um concerto que, se adivinha, irá arrastar uma multidão ao recinto. A artista sucede assim a Daniela Mercury que, no ano de 2017, levou ao rubro as milhares de pessoas que assistiram ao concerto da artista.Apenas neste dia, as entradas custam 3 euros, nos restantes 2 euros. O bilhete geral custa 14 euros e haverá 50% de desconto para portadores do cartão Anadia Jovem e Anadia Sénior.

Com um orçamento a rondar os 350 mil euros, durante os 10 dias de certame, pelo palco principal vão passar outros nomes igualmente sonantes. São os casos de Rui Veloso (dia 22 de junho), Calema (dia 23), Marchas Populares (dia 24 – entrada gratuita), Tiago Bettencourt (dia 25), Meninos da Sacristia [que convidam Rui Pregal da Cunha] no dia 26, Virgul (dia 27), Carminho (dia 28), Richie Campbell e DJ Isabel Figueira (dia 29) e Ana Carolina, a 30 de junho.

A apresentação do cartaz do certame teve lugar na sexta-feira, dia 18, nos Paços do Concelho.

Aos jornalistas, o vice-presidente da autarquia, Jorge Sampaio, revelou que o certame terá este ano um figurino com ligeiras alterações, nomeadamente no que diz respeito à distribuição dos espaços para os produtores de vinhos, a que se junta a zona das tasquinhas, transformando o recinto numa praça de forma a tornar o espaço mais atrativo, “aliando o espumante à gastronomia”.

Sem colocar uma fasquia no número de visitantes desejado, o vereador admite que “a vontade, sempre, é crescer e ter mais visitantes”, se bem que a adesão se torna uma incógnita, pois depende de inúmeros fatores, nomeadamente o meteorológico.

Freguesias animam palco 2. Este ano, o palco 2 será dedicado, durante as 10 noites, às 10 freguesias do concelho, ou seja, em cada noite, as freguesias terão a possibilidade de dar a conhecer aos visitantes “o que de melhor se faz na sua terra, em termos culturais”, adiantou Jorge Sampaio.

