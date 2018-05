Faltavam apenas 3 pontos para os Atómicos subirem para a primeira divisão distrital de Aveiro. O primeiro objetivo, quando faltam ainda duas jornadas para o final do campeonato, foi concretizado. A equipa bairradina não vacilou e goleou em casa o Cucujães por 7-1. A festa começou logo nos segundos iniciais, quando Xano abriu o marcador. As coisas pareciam estar a correr bem aos jovens bairradinos, que viram Morais de livre direto a colocar a bola no “buraco da agulha”. 2-0 ao intervalo. Início da segunda parte e com o pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro pronto para ajudar à festa, foi Mica que empurrou a bola para a baliza, depois de uma grande jogada novamente de Morais (3-0). Já se notava o desgaste do Cucujães, que mesmo com algumas lesões no plantel, mostrou que não era desta que baixaria os braços. Porém, se as coisas já estavam a correr mal para a equipa visitante, então iriam correr “pior” quando a passe de Mica, um jogador forasteiro “enfia” a bola para a própria baliza (4-0). O capitão dos Atómicos estava com fome de golos e resolveu bisar no encontro (5-0). O Cucujães ainda reduziu (5-1), mas num jogo cheio de golos que parecia não ter fim, Roubaco e o “avozinho” Alex ampliaram o resultado e colocaram o placard em 7-1.

Os Atómicos continuam no segundo lugar, a três pontos do Barcouço, que também já subiu de divisão. Falta a visita à Branca e a receção ao Telhadela.

ATÓMICOS: Maldonado; Miguel, Roubaco (1), Cepo, Alex (1), Bruce, Pataco, Mica (2), Morais (1), Xano (1), Hugo e Bastos.