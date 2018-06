Um reforço de mais de 100 mil euros no orçamento, mais animação internacional, uma mega exposição inédita no país sobre o Titanic são algumas das novidades da Expofacic 2018, apresentada oficialmente na passada quinta-feira, em Cantanhede.

A 28.ª edição da Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, que decorrerá de 26 de julho a 5 de agosto tem um orçamento de 1,6 milhões de euros (mais 107 mil euros do que em 2017) e espera atingir os números de afluência do ano passado, cujas entradas pagas chegaram às 385 mil, estima a comissão organizadora do evento, liderada pela presidente da Câmara, Helena Teodósio.

Na apresentação do evento, ao lado de Idalécio Oliveira (INOVA EM) e Pedro Machado (Turismo Centro de Portugal), a autarca destacou que a aposta do certame passa pela “crescente valorização dos quatro eixos em que se estrutura o certame: música, gastronomia, negócios e exposições”, acreditando que “a qualidade e variedade da oferta nessas vertentes é de molde a entusiasmar públicos de todas as idades, com destaque para um cartaz de espetáculos ao nível dos melhores festivais do país”.

Por outro lado, a organização confia no reforço da atratividade com o investimento nas exposições temáticas dirigidas a públicos específicos, com destaque, este ano, para a grande exposição sobre o Titanic, uma exposição inédita no país, de 1o módulos e com a maquete do navio em grandes dimensões, que resulta de uma parceria com o Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra – e Fundação Titanic.

“A Expofacic é, indiscutivelmente um evento que traz importantes benefícios, nomeadamente os que decorrem da enorme projeção que proporciona ao concelho na divulgação do seu potencial económico e da sua dinâmica social”, disse ainda Helena Teodósio, destacando, através das múltiplas apostas do certame, que à semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores, “este ano houve também a preocupação de inovar, de renovar os fatores de atratividade, preservando sempre o essencial daquela que é a identidade da Expofacic, uma entidade distintiva e marcante a nível nacional”.

Feira mais verde em 2018. Coube, em seguida, a Idalécio Oliveira, presidente do conselho de administração da INOVA EM, parceira na organização do evento, a apresentação detalhada do certame com destaque natural para os grandes nomes da animação que entretanto foram sendo conhecidos nos últimos meses, onde figuram, entre outros, James Arthur, Waterboys, Marcelo D2 e Dire Straits Experience (banda tributo que conta com o saxofonista e o baterista daquela mítica banda).

Calema, Nelson Freitas, José Cid, HMB, Piruka, Slow J, Tony Carreira, Ana Moura, Miguel Araújo, Azeitonas e Xutos e Pontapés são outros dos nomes que recheiam o cartaz deste ano.

