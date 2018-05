A Confraria dos Enófilos da Bairrada promove, este ano, mais uma edição do Concurso de Vinhos da Bairrada – colheita de 2017.

Segundo Célia Alves, presidente da direção, “queremos que este concurso se traduza numa avaliação bem representativa dos vinhos que se produzem na região”, lançando um apelo à “participação imprescindível” dos produtores que “não devem ter receio de mostrar o que de melhor sabem fazer”.

“Cabe a todos colaborar para demonstrar que na Bairrada se produzem excelentes vinhos e que os consumidores podem e devem confiar neles”, diz Célia Alves que acrescenta: “queremos que a “Bairrada” seja uma marca ao serviço de todos os produtores da nossa Região.”

Por isso, durante esta semana (até ao dia 4) todos os produtores interessados devem entregar nas instalações da Comissão Vitivinícola da Bairrada quatro garrafas de cada vinho a submeter a concurso, devidamente identificadas com nome, tipo de vinho, castas predominantes, número de depósito/lote e litros certificados (ou a certificar), acompanhadas da ficha de inscrição, devidamente preenchida e do cheque com a importância equivalente a 35 euros por cada vinho apresentado a concurso.

Os vinhos selecionados pelo Júri de pré-seleção serão posteriormente submetidos ao Júri final que se reunirá no dia 7 de maio.

A entrega dos prémios será realizada no dia 1 de junho no Teatro Aveirense, em Aveiro, integrada na II edição da Cerimónia de Elogio à Bairrada organizada pela Comissão Vitivinícola da Bairrada e pela Associação Rota da Bairrada.