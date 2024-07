Leandro Ramos conquista 5.º título de campeão nacional consecutivo

Leandro Ramos voltou a deixar a sua marca, desta vez na 109.ª edição dos Campeonatos de Portugal ao ar livre, que teve lugar no passado fim de semana, no Estádio Municipal de Coimbra e no Centro de Formação de Lançadores de Sobral de Ceira.

O atleta bairradino (do concelho de Oliveira do Bairro) e que representa o Benfica, conquistou o 5.º título consecutivo no lançamento do dardo, fixando o novo recorde do certame (83,10 metros), que já lhe pertencia.

Beatriz Azevedo, formada no CAOB e que representa o Sporting, conquistou a medalha de bronze nos 1500m com o tempo de 4’26”91, tendo com este registo melhorado a marca de qualificação para os campeonatos do Mundo Sub-20.

Omar Elkhatib, do Sporting, ele que começou por dar os primeiros passos no CAOB (Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro), depois de ter estado em destaque nos europeus (4x400m) ao serviço de Portugal, revalidou o título nos 400 metros, com 45,86 segundos.

Nas provas femininas, nos 3000 metros obstáculos, Stela Fernandes (Gira Sol), foi quarta classificada e obteve marca de qualificação para os Mundiais Sub-20 (10.37,26).

No desporto adaptado e no salto em comprimento (T20), Tiago Ramos (Gira Sol), com 6,01 metros, foi o vencedor.

ADREP também marcou presença

A ADREP também participou em Coimbra nos Campeonatos de Portugal com dois atletas. Tiago Nunes conseguiu um honroso 5.º lugar nacional no lançamento do peso (7,260kg). Esta competição serviu como um excelente teste para a prova mais importante da sua temporada, que ocorrerá dentro de três semanas.

Susana Flores alcançou o 7.º lugar, cumprindo um dos seus objetivos de estar presente nos Campeonatos de Portugal pela terceira vez.