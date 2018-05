A Expofacic esteve representada na Feira Ibérica de Turismo, um dos maiores certames de promoção de atividades turísticas e grandes eventos, que decorreu na Guarda de 28 de abril a 1 de maio.

Com um stand situado no pavilhão onde se concentravam os operadores e agentes do setor turístico, o grande evento de Cantanhede deu-se a conhecer num acontecimento que, segundo a generalidade da imprensa, recebeu milhares de visitantes oriundos de Portugal, Espanha e outros países.

A presença naquela que é considerada a importante montra do turismo na Região Centro é uma aposta que se insere na estratégia promocional que a comissão organizadora pretende acentuar. Este ano, como habitualmente, as ações estão a ser realizadas desde há algum tempo, na sequência de um apurado trabalho de planeamento no âmbito do qual ficaram definidas as grandes linhas de força da promoção do evento.

A acompanhar a divulgação da Expofacic na Feira Ibérica de Turismo estiveram, em representação da comissão organizadora, Idalécio de Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Inova-EM, Nuno Laranjo, administrador, e alguns técnicos da empresa Municipal mais diretamente ligados à organização do certame.

Recorde-se que, de 26 de julho e 5 de agosto, os caminhos vão dar a Cantanhede, onde os visitantes poderão conhecer as atividades e os produtos em exposição e desfrutar de um programa diversificado, com destaque para um cartaz de espetáculos onde pontificam James Arthur (4 de agosto), Waterboys (31 de julho), Dire Straits Experience (28 de julho), Marcelo D2 (27 de julho) e alguns dos mais proeminentes DJ’s e artistas nacionais, sem esquecer a atratividade de várias exposições temáticas com destaque para “TITANIC- A Reconstrução”, a animação constante em sete palcos e as incontornáveis tasquinhas.