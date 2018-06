O dia da Criança (1 de junho) será celebrado no Parque da Cidade com inúmeras atividades para os mais novos. São esperadas mais de 1000 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico de todo o Município.

A Câmara Municipal convida as Instituições Particulares de Solidariedade Social, escolas do Município e a comunidade a juntarem-se nesta festa dedicada às crianças.

O dia festivo começa logo às 9h e só termina ao final da tarde. O Parque da Cidade será o palco das diversas propostas para os mais novos: das atividades desportivas (ténis, andebol, futebol de Praia e tag rugni, futsal) aos jogos tradicionais, dos jogos e oficinas didáticos à música, ao teatro e magia, às histórias da bibliomealhada, da animação dos insufláveis à curiosidade das atividades do Centro de Interpretação Ambiental ou ao fascínio das demonstrações da GNR e dos Bombeiros.

O Dia da Criança é celebrado pela Câmara, conjugando diversos setores (Ambiente, Ação Social, Educação e Desporto) para fazer uma grande festa para as crianças, tirando partido daquele parque.

A iniciativa conta com o apoio de inúmeras entidades públicas e privadas.