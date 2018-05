A Procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, é a oradora convidada de uma palestra que o Lions Clube de Mealhada vai promover no dia 26 de maio, com o tema “A investigação criminal em Portugal. Poderes do Ministério Público e dos Juízes”.

Com esta palestra – que vai decorrer durante um jantar, na Quinta dos Três Pinheiros, na Mealhada – o Lions Clube de Mealhada dá início ao seu ciclo de conferências com figuras de relevo ligadas a várias áreas determinantes para o funcionamento da sociedade.

O jantar será aberto ao público, podendo os interessados inscrever-se através do endereço de email lionsclubemealhada@gmail.com.

Fundado em maio de 2006, o Lions Clube de Mealhada integra a Associação Internacional de Lions Clubes, da qual fazem parte 46 mil clubes espalhados pelo mundo, que apostam em transformar vidas e comunidades, através de projetos que fazem a diferença e criam impacto na sociedade.

Definindo como áreas prioritárias o combate à fome e à diabetes, o cancro infantil, a visão e o meio ambiente, os LIONS têm várias campanhas em curso.

O LIONS desenvolve também importantes projetos em Portugal, nestas e noutras áreas, com destaque para o seu trabalho no campo da visão, combate ao sarampo e diabetes, envolvendo-se de forma especial na luta contra o cancro infantil.

A nível internacional, os Lions foram desafiados a servir mais de 100 milhões de pessoas ao longo da comemoração do seu centenário, mas essa meta foi ultrapassada significativamente, para o dobro.

O Clube da Mealhada tem-se envolvido sobretudo em projetos educativos e de reconstrução de casas na sua área de atuação.