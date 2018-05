Há mais 20 ecopontos espalhados por todo o concelho de Oliveira do Bairro, cinco em cada uma das quatro freguesias. O objetivo é aumentar o volume de reciclagem, facilitando a acessibilidade aos pontos de deposição seletiva de resíduos recicláveis.

O presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, admite que “a consciencialização para a área ambiental, que passa por uma profunda mudança de mentalidades e de hábitos, é uma grande preocupação deste Executivo, nomeadamente no aumento da recolha de resíduos seletivos, de forma a reduzir os níveis de resíduos indiferenciados e assim incrementar as taxas de reciclagem do concelho, com benefícios evidentes, não só a nível ambiental, mas também económico”. Para o autarca, a aposta na área do ambiente “é uma aposta na sustentabilidade e na qualidade de vida dos nossos munícipes”.

Só para lembrar, cada ecoponto é composto por três contentores coloridos, destinados à deposição de papel/cartão (contentor azul), plástico/metal (contentor amarelo) e vidro (contentor verde). Os resíduos aí depositados serão depois triados e reciclados e os materiais devolvidos ao ciclo produtivo.

