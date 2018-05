Laura Pires, ex-vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro pelo PSD entre 2005-2013, apresentou oficialmente, no passado dia 10 de maio, feriado municipal, a candidatura à concelhia. O encontro contou com a presença de militantes, simpatizantes, autarcas da região e muitos amigos, cidadãos independentes do concelho.

Laura Pires expôs as motivações que estão na base da sua candidatura – “É o futuro que nos une – Oliveira do Bairro 2021” – e aos presentes falou fundamentalmente sobre o futuro, máxima que escolheu para especificar a diferenciação que justifica uma candidatura do PSD: “o PSD não quer o poder pelo poder, quer desenvolver Oliveira do Bairro e para isso mobilizar todos os oliveirenses”.

Laura Pires afirmou que se “torna necessário reorganizar o PSD concelhio, numa ponderação séria e profunda que tem de contar com a participação de todos os militantes. Só assim a confiança dos nossos concidadãos neste grande partido poderá ser restaurada”. Para que isso venha a acontecer “mais cedo do que tarde”, acrescentou, a candidatura de Laura Pires propõe “um caminho duro mas simples”. “Queremos que o PSD seja o que se pede para as filhas casadoiras – um rapaz sério e honesto. E é com todos os militantes que temos de construir esse caminho de trabalho.”

