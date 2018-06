A celebração do 10.º aniversário do estádio do clube de basebol Hiroshima Toyo Carp no Japão, contou com um cenário de chapéus coloridos que remeteram os milhares de visitantes para Águeda e para o AgitÁgueda Art Festival.

O Município de Águeda fez-se representar pelo vice-presidente Edson Santos nas comemorações que tiveram lugar no Mazda Zoom Zoom Stadium, que pertence ao Hiroshima Toyo Carp, equipa profissional de basebol, que ocupa o primeiro lugar da Central League no Japão.

As comemorações decorreram entre 25 e 28 de maio, com mais de 100 mil pessoas a percorrerem durante os três dias do evento centenas de metros com o reflexo das sombras dos chapéus coloridos, que são a imagem de Águeda.

O primeiro dia do evento ficou marcado pelo encontro de vários representantes oficiais, com especial destaque para o Embaixador de Portugal no Japão, que considerou a participação de Águeda como uma mais valia para a promoção dos territórios e das potencialidades turísticas, e um fortalecer de laços entre as duas culturas. O encontro contou ainda com a participação do presidente da direção da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Japonesa.

Oportunidade de promoção única

Edson Santos, vice-presidente do Município, referiu com entusiasmo que “estamos gratos pelo convite feito pelo Presidente do Hiroshima Toyo Carp, Hajime Matsuda, para participar nesse belíssimo evento! Estivemos perante uma oportunidade única de promoção além-fronteiras do concelho de Águeda, através da arte urbana, criatividade, gastronomia e as demais valências promovidas junto do povo japonês. Certamente que irá ficar na memória de todos os que visitaram esse espaço, a imagem de um local cheio de cor, de sorrisos, de alegria e de muito respeito entre as culturas.” O edil aguedense teve ainda oportunidade de entregar aos dignitários presentes a missiva enviada pelo Turismo do Centro de Portugal para que visitem a região.

A par do evento, o Municipio de Águeda e Campo Maior, também presente no evento, foram recebidos pelo Presidente da Cidade de Hiroshima, e outros dignitários, representantes de entidades que investem em Portugal, abrindo-se desta forma portas para futuros projetos e cooperações, tendo o próprio Presidente da Cidade de Hiroshima convidado o Município de Águeda para integrar a Rede das Cidades pela Paz.