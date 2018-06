A Câmara Municipal de Águeda e as Juntas de Freguesia do concelho procederam à assinatura dos acordos de execução, que irão vigorar nos próximos anos.

Estes acordos, tal como vinha já acontecendo, permitem delegar nas Juntas um conjunto de competências como a limpeza de valetas, passeios e aquedutos, a manutenção de espaços verdes e jardins, equipamentos e mobiliário urbano, entre outras.

No ato de assinatura, que ocorreu na passada sexta-feira, 25 de maio, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foi salientado por todos, o espírito de boa colaboração entre as autarquias e o significativo esforço financeiro que o Município faz, para dotar as Juntas de Freguesia dos meios financeiros essenciais, para as capacitar para uma melhor intervenção junto das populações, aproveitando a sua maior proximidade e simplicidade de processos.

Acordos atingem mais de 618 mil euros/ano. Os presentes acordos, já aprovados pela Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, atingem um valor anual de mais de 618.000 euros e serão complementados com novas propostas no valor de 726.500 euros, destinados à celebração de apoios financeiros às Juntas, para execução de obras, aquisição de terrenos e equipamentos.

