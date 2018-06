O Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra participou em Vagos com três atletas no Campeonato Nacional de Juvenis de pista ao ar livre. Carlos Claro conquistou uma medalha na corrida de 300m.

No sábado à tarde, Carlos Claro foi o primeiro dos atletas de Águeda a entrar em competição, na corrida de 300m planos, tendo sido o 3.º classificado, com o registo de 36,34seg, que lhe valeu a medalha de bronze. No domingo, voltou à pista para correr os 200m, tendo sido o 9.º, com 23,24.

Fábio Simões correu os 1.500m no sábado à tarde, tendo-se classificado em 11.º lugar, com 4min15,81seg. No domingo correu os 800m, onde bateu o seu recorde pessoal por grande margem, fixado agora em 1min58,74seg, que lhe valeu o 4.º lugar da segunda de 3 séries de 800m, e o 7.º da classificação geral.

Sofia Almeida correu no domingo os 800m, tendo sido a 7.ª classificada da segunda de duas séries, com 2min19,60seg., que lhe valeu o 9.º lugar da geral. Na sexta-feira à noite a atleta tinha realizado uma marca idêntica no Meeting Internacional da Guarda, onde foi a 2.ª classificada.

Também em pista, Emília Pisoeiro e Hugo Ramalho correram como atletas extracampeonato nos distritais de Santarém, na prova de 1.500m, disputados no Estádio Municipal de Fátima, no sábado à tarde. Emília Pisoeiro estabeleceu a marca de 4min28seg e Hugo Ramalho 4min19seg.

Carla Martinho venceu mais uma meia-maratona do circuito “Runnin Wonders”, desta vez em Guimarães, com 1h18min45seg, tendo sido a 15.ª atleta da classificação geral.