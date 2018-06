Sete é um número mágico, considerado por muitos como o número da perfeição. Porque esta é a 7.ª edição do evento ‘REFRESH’, a Comissão Vitivinícola da Bairrada quis dar-lhe uma nova dinâmica: mudou data e local. Elegeu assim o primeiro sábado do mês de julho, precisamente dia 7, e vai levar o evento para novas paragens, de Coimbra a Aveiro.

O ‘REFRESH – Espumantes Bairrada – 2018’, evento que junta produtores vitivinícolas e enófilos em torno do espumantes, a bebida rainha da região, vai este ano ter lugar em Aveiro, a “Veneza Portuguesa”, e não em Coimbra, onde voltará para o ano.

Entre as 15h e as 20h de dia 7 de julho, todos os caminhos vão dar à esplanada do Olaria, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro (edifício da antiga fábrica das telhas Campos) para marcar presença neste que é um evento que marca o Verão enófilo do Centro de Portugal.

À prova vão estar vários espumantes da região (certificados como Bairrada e IG Beira Atlântico), entre brancos, rosés e tintos, com destaque especial para os da categoria Baga Bairrada, uma iniciativa promovida pela Comissão Vitivinícola da Bairrada e lançada há precisamente três anos, com o objetivo de incrementar valor aos espumantes feitos a partir da casta rainha da Bairrada, a Baga, destacando-os num patamar de elevada qualidade, por forma a valorizar a região.

A harmonização é feita com muita música e alguns sabores da Bairrada, entre doces e o famoso leitão. O aceso ao evento ‘REFRESH – Espumantes Bairrada – 2018’ é feito mediante a aquisição de um copo, vendido à entrada do evento.