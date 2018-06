A Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), da Mealhada, celebra, no próximo dia 4 de julho, o 27.º aniversário da sua fundação. A efeméride será comemorada com a entrega dos diplomas aos alunos que concluíram a sua formação em 2016 e 2017.

Nuno Canilho, gerente da EPVL, diz considerar que “a melhor forma de festejar a vida da EPVL é colocando o foco no nosso principal objetivo, o de formarmos jovens enquanto pessoas com valores e sentido profissional, pessoas felizes que encontram no trabalho uma forma de felicidade”.

A festa deste ano será no Cineteatro Messias. Para além da entrega de diplomas aos alunos, haverá ainda espaço para o agradecimento às dezenas de empresas que colaboram com a EPVL na formação dos jovens, aos colaboradores e funcionários e para a apresentação de apontamentos culturais que mostrarão o sentido criativo dos alunos daquela escola mealhadense.