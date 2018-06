Mais de 18.000 pessoas passaram pelo Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, de 1 a 3 de junho, na maior edição de sempre da Festa da Criança. Só no dia de sábado, que contou com o concerto de Xana Toc Toc, passaram pelo recinto mais de 12.000 pessoas, famílias inteiras, dos mais novos aos pais e avós, oriundas de vários pontos do país, proporcionando a maior enchente da história do Espaço Inovação.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação e Cultura do Município de Oliveira do Bairro, entidade organizadora da iniciativa, fez o balanço: “A Festa da Criança é uma aposta deste Executivo e, desde o início, que o quisemos posicionar como um dos principais eventos a realizar não só no nosso Concelho, mas também em toda a Região Centro, objetivo que ficou claramente mais perto de atingir depois do enorme sucesso desta edição”. Para a autarca, “o número recorde de pessoas que num só dia passou pelo Espaço Inovação, mas também o feedback que tanto os visitantes como as associações e entidades que participaram no evento nos transmitiram, fazem-nos concluir que os nossos objetivos foram amplamente atingidos e até superados, para uma primeira edição promovida e organizada por este Executivo”. Lília Ana Águas destacou ainda a forma como o evento decorreu, sem falhas nem incidentes: “Num local com milhares de crianças a fazerem as mais diversas atividades, tudo correu bem graças ao empenho e dedicação da equipa da Câmara Municipal, o que fez com que todas as famílias que passaram pelo Espaço Inovação tenham levado consigo uma experiência inesquecível, sobretudo as crianças”.

Todos os espetáculos, atividades e animações foram completamente gratuitas durante o horário de funcionamento do evento, assim como a entrada no recinto. Dos espetáculos, o grande destaque foi sem dúvida o concerto de Xana Toc Toc, que atraiu ao pavilhão, na tarde de sábado, mais de 12.000 pessoas. A fechar esse dia estiveram os sempre divertidos Crassh, que partilharam o palco com alunos do Conservatório de Música da Bairrada. Pelo palco principal da Festa da Criança passou ainda o musical “Alice no País das Maravilhas”, na tarde de domingo, que fez também as delícias dos mais novos, num espetáculo muito animado e interativo.

Também as associações do concelho tiveram a oportunidade de apresentar os seus talentos artísticos vocacionados para as crianças, com espetáculos de música e dança, artes marciais, jogos tradicionais e várias atividades e workshops especialmente desenhados para o público infantojuvenil.