Omar Elkhatib, atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), sagrou-se este sábado campeão nacional de juvenis, na corrida de 300m, numa competição que levou até Vagos os melhores sub-18 portugueses.

Omar venceu a série principal dos 300m, a mais longa das corridas de velocidade, com 35.31 segundos, registo que lhe valeu a medalha de ouro e fez erguer pela primeira vez a bandeira do CAOB no lugar mais alto do pódio, de um campeonato nacional.

Na segunda de duas jornadas, novo pódio para Omar Elkhatib, desta feita medalhado de bronze na corrida de 200m, com 22.43 segundos. Aqui com forte oposição dos melhores corredores de 100m, com maior eficácia na fase inicial da corrida.

A cumprir o seu primeiro ano nesta modalidade, Omar soma já quatro medalhas nas principais competições do atletismo nacional. Este fim de semana, tornou-se no primeiro campeão nacional da história do CAOB, associação fundada em Oliveira do Bairro há menos de um ano.

A terceira medalha deste campeonato, para a equipa oliveirense, esteve muito perto de surgir, por Marcelo Reis, 4.º classificado no lançamento do peso, entre os 21 participantes.

Em masculinos, o CAOB participou ainda na estafeta medley. Omar Elkhatib, Rúben Almeida, João Pedro Santos e Tomás Bartolomeu (estes dois últimos ainda iniciados de 1.º ano) formaram um quarteto que terminou a estafeta com o 13.º melhor tempo da geral (2m16s).

Já no setor feminino, Hanifa El Khatib (iniciada de 1.º ano) foi a representante oliveirense, tendo sido 17.ª classificada nos 800m, com 2m24s, entre as melhores juvenis nacionais.

As presenças do CAOB em competições estenderam-se durante este fim de semana em outras duas frentes. No sábado, na Corrida da Flor, em Oiã, Nuno Silva foi 3.º em veteranos M35, enquanto Rúben Almeida foi 1.º em juniores masculinos.

Já no domingo, no Trail de Fermentelos, Nuno Silva voltou à ação para alcançar o 1.º lugar da geral entre 113 participantes na distância dos 12km.