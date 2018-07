A Assembleia da República aprovou, na passa sexta-feira, dia 22, o Projeto de Resolução do CDS-PP que recomenda ao Governo que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da GNR.

Tendo como primeiros subscritores os deputados João Pinho de Almeida e António Carlos Monteiro, ambos eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro, o projeto propõe que o Parlamento recomende ao Governo que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana, de modo a que sejam asseguradas aos guardas ali instalados as condições dignas e adequadas ao desempenho das suas funções.

Refira-se que a 31 de outubro de 2017, a pedido do Executivo Municipal de Oliveira do Bairro, os Deputados do CDS-PP eleitos pelo círculo de Aveiro visitaram o quartel, tendo constatado in loco a necessidade premente de intervenção no edifício.

O projeto foi agora aprovado com os votos a favor do CDS-PP, BE, PCP e PAN e com a abstenção do PSD e PS.