Com uma imagem renovada, um orçamento total de cerca de 300 mil euros e apostas na animação e no tecido empresarial da região, a Expo Bairrada está de regresso ao Espaço Inovação, de 4 a 8 de julho.

O certame, apresentado na passada quarta-feira, dia 30, apresenta algumas novidades, entre elas o enfoque aos espumantes e vinhos locais, com a criação de uma tenda para aquele setor de atividade, assim como a preocupação ambiental reforçada, decorrente da candidatura obtida junto do Fundo Ambiental para que esta seja, à semelhança de muitas outras do país, uma feira “Sê-lo Verde”.

O Executivo Municipal de Oliveira do Bairro, que organiza o evento, está apostado em “dar uma nova vida a um certame que se estava a perder” e lança o mote “Aqui sente-se a Bairrada”.

Para além de um cartaz de animação com grandes nomes da música nacional, como Tony Carreira, Raquel Tavares, Pedro Abrunhosa, Matias Damásio e José Cid – e onde figuram associações e artistas locais – os três palcos da Expo Bairrada prometem cinco dias de festa, onde não faltarão DJ’s nacionais e também locais, com a novidade de que o artista principal da noite atuará sempre a partir das 22h, à exceção de José Cid, que atua às 21h.

Leia a reportagem completa na edição de 7 de junho 2018 do JB