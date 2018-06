A “Trouxinha de Leitão, damasco e tomate seco” (autoria Rei dos Leitões) e o cocktail “Mealhada elegante” (autoria Tas Ca Larica) são as mais recentes propostas com a chancela “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. São estes os vencedores do concurso “Entrada e Bebida de Aperitivo Maravilhas da Mealhada – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

A concurso estiveram dez propostas finalistas que tinham por base, pelo menos, um dos quatro produtos da marca “Água l Pão l Vinho l Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”. Os vencedores receberão a distinção de “Autor da Bebida de Aperitivo e/ou Entrada Maravilhas da Mealhada” e um prémio pecuniário de 1500 euros. A entrega dos mesmos será realizada em julho, no decorrer da Gala das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.

Associado à marca “Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” (que tem como objetivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do concelho) existem já duas sobremesas, “casticito” e o “cheesecake de leitão”, eleitas num concurso semelhante, a que se associam agora a entrada e a bebida de aperitivo.