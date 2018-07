A pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos recebeu, no passado fim de semana, o Campeonato Distrital de Veteranos, competição organizada pela Associação de Atletismo de Aveiro. A ADREP esteve em destaque na competição, com os masters da equipa da Palhaça a subirem ao pódio por sete ocasiões, seis das quais no lugar mais alto.

Jorge Santos, na foto, a competir no escalão M50, foi o atleta em maior evidência, vencendo as três provas em que participou, apesar de ainda não estar totalmente recuperado da lesão que o impediu de participar no Campeonato Nacional, disputado no fim de semana anterior. No início da jornada de sábado, Jorge Santos venceu os 100m com 13,03 segundos (a melhor marca registada em todos os escalões em competição), para pouco tempo depois vencer o salto em comprimento com 4,30 metros. Na jornada de domingo, o atleta da ADREP viria a subir novamente ao lugar mais alto do pódio, desta feita nos 200m, com o tempo de 27,34 segundos. Ainda no setor masculino, destaque para a medalha de prata de Alberto Fonte nos 1500m, com o registo de 4,33 minutos, com o atleta a ser ainda 4.º classificado nos 3000m com 10,00 minutos.

No setor feminino, o saldo das 3 provas em que as atletas da ADREP participaram foram… 3 vitórias. Sandra Leitão esteve igual a si própria e venceu os 5000m marcha completamente isolada com 29,22 minutos, enquanto que Edna Neves conseguiu a dobradinha nas provas de 5000m e 3000m, triunfando com 20,14 minutos e 11,35 minutos, respetivamente.

As provas extra, disputadas paralelamente ao Campeonato de Veteranos, permitiram bons resultados aos atletas da ADREP, com vitórias para Mariana Duarte nos 1500m (5,36 minutos) e Adriana Caldeira nos 3000m (11,36 minutos). Registo ainda para a segunda posição de Micaela Nascimento nas provas de 100m (13,57 segundos) e de 200m (28,82 segundos), com Inês Fernandes a ser 2.ª no salto em comprimento com 4,30 metros e 3.ª nos 200m com 29,69 segundos. Nota final para o recorde pessoal de Mariana Ferreira, 3.ª nos 400m com 62,20 segundos.

Flávia Costa. Flávia Costa foi a única atleta da ADREP presente nos Campeonatos de Portugal, disputados em Leiria no passado fim de semana, com a dardista a terminar na 5.ª posição, com um novo recorde pessoal de 41,61 metros, alcançados ao primeiro ensaio.