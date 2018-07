Águeda viveu, no passado fim de semana, uma das maiores multidões de que há memória no âmbito do AgitÁgueda. Depois de uma semana de animação e música com as atuações de Dang, Wet Bed Gang, Sara Ribeiro e Waldemar Bastos, este último integrado no FESTIM – Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, o fim de semana no AgitÁgueda iniciou-se na sexta-feira com a atuação de Diogo Piçarra, o cantor português, que foi vencedor dos Ídolos em 2012, e rapidamente se tornou uma boa referência no panorama musical português.

O cantor veio a Águeda apresentar o seu novo EP “Abrigo”. No sábado foi a vez da dupla brasileira Anavitória, um sucesso afirmado no Brasil, que veio ao AgitÁgueda depois de um excelente concerto no Rock in Rio.

O domingo foi sem dúvida o ponto alto destes dias, a cidade acolheu uma multidão de pessoas que preencheram completamente as ruas para assistir ao Carnaval Fora D’horas que trouxe novamente a Águeda a boa disposição e animação de diversos grupos carnavalescos. O ponto alto do trajeto aconteceu na Rua Luís de Camões, onde os chapéus coloridos conferiram ainda mais cor ao espetáculo.

A acompanhar o ritmo do cortejo realizou-se o Color Day, que pintou as ruas da cidade de Águeda de cor, agitação e boa disposição.

Ler mais na edição impressa e digital