O novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Bruno Almeida, tomou posse do cargo no sábado, dia 30 de junho, consubstanciando a aposta da direção em criar um comando profissionalizado para a corporação, por forma a melhorar as respostas operacionais nas suas mais diversas intervenções.

O ato de sábado vem no seguimento dos principais objetivos da nova direção, liderada por Pedro Carvalho, que nestes dois primeiros meses de atividade conseguiu o primeiro passo deste propósito de profissionalização do quadro de comando.

Escolhendo Bruno Almeida, o presidente da Associação Humanitária rotula o novo comandante como profissional, competente, dedicado e responsável.

A direção entendeu que o curriculum do novo comandante e as capacidades de liderança “são as ideais para atingir os objetivos que nos propusemos aquando da nossa candidatura”, disse o presidente.

Ciente de que os tempos mudam e que as exigências vão sendo cada vez maiores, o empossado comandante elege “a formação e a preparação dos homens no dia a dia” como uma prioridade, que “faz hoje toda a diferença num qualquer cenário no teatro de operações”.

Bruno Almeida, que disse ter recebido o convite para o cargo “num misto de manifesto orgulho, enorme inquietação e alguma incerteza”, acredita que “o futuro não será fácil” e que “há um enorme trabalho a fazer”, mas para tal acredita contar com o apoio do grupo de homens e mulheres do corpo ativo, da direção e da Câmara de Anadia. “Sozinhos vamos mais rápido mas juntos vamos mais longe”, terminou.

