No passado dia 18 de julho, no âmbito do Congresso Mundial da International Society of Music Education (ISME), foram apresentados os primeiros resultados do trabalho de investigação no Conservatório de Música da Bairrada (CMB) desenvolvido pela professora Inês Lamela (professora de piano e membro do Conselho Pedagógico do CMB), pelo diretor pedagógico do CMB prof. Luís Cardoso e pelo prof. da Universidade de Aveiro Paulo Maria Rodrigues.

A conferência internacional da ISME, a maior organização a nível mundial em torno do ensino, da prática e da investigação em Música, é o mais importante evento nesta área, reunindo centenas de investigadores, educadores e performers de todo o mundo. Realizada de 2 em 2 anos, este ano teve lugar em Baku, capital do Azerbaijão, entre os dias 15 e 20 de julho. Foram 6 dias preenchidos com apresentações orais de trabalhos de investigação, workshops e mesas redondas em torno das mais variadas temáticas, para além de diversos concertos e palestras por personalidades de referência no domínio da investigação em música.

Ler mais na edição impressa ou digital