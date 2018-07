Os amantes do marisco podem começar a salivar. A 12.ª edição do “Ria a Gosto” – Festival de Marisco da Costa Nova realiza-se entre os dias 2 e 5 de agosto, no relvado da Costa Nova – numa organização conjunta entre o Illiabum Clube e a Câmara Municipal de Ílhavo.

É uma oportunidade de degustar os melhores mariscos do mar e da ria, em ambiente de festa e convívio.

O Festival de Marisco tem como principal objetivo divulgar o marisco e todos os produtos da Ria, bem como as comunidades piscatórias que dinamizam esta atividade de captura do marisco, numa aposta de promoção dos produtos “Ria de Aveiro” e de dinamização da economia local.

Num ambiente informal de uma mega tenda, instalada no relvado da Costa Nova e enquadrada pelo Canal de Mira e pelos palheiros da Costa Nova, esta é também uma forma de apoiar uma das mais emblemáticas equipas de basquetebol nacional, o Illiabum Clube.