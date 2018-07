Nos dias 20, 21 e 22 de julho, a máquina do tempo fez Vilarinho do Bairro recuar à Idade Média, naquela que foi a 4.ª edição da Feira Histórica e Tradicional, promovida pela Junta de Freguesia em parceria com as associações locais, responsáveis pelas tasquinhas de comes e bebes, onde o leitão assado e o galo na caçoila (prato ‘obrigatório’ e emblemático da feira) rivalizaram com tantas outras iguarias da rica gastronomia bairradina. No entanto, o galo na caçoila foi um dos pratos mais pedidos, esgotando em várias associações, revelou a JB o autarca Dinis Torres que faz, uma vez mais, um balanço muito positivo da presente edição: “foi novamente um sucesso”, diz sobre o evento que deverá ter recebido perto dos seis mil visitantes.

Durante os três dias, o Largo da Casa do Povo, onde este ano decorreu o evento, voltou a fazer as delícias de miúdos e graúdos.

A viagem no tempo teve como responsável o grupo Bombarda (Vila Nova, freguesia de Outil) que recriou vários momentos: acampamento medieval, cortejo medieval, torneio de armas, assalto ao burgo e caça às bruxas. Destaque também para o parque de jogos e tiro ao arco – uma novidade que atraiu muitas crianças – , também muito concorrido. Pelo recinto passaram e atuaram ainda as marchas (Samel, Vilarinho do Bairro e São Lourenço do Bairro), o Rancho Folclórico de Vilarinho do Bairro e o recém criado grupo de bombos (da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro).

A JB, o autarca Dinis Torres deixa ainda a certeza do regresso da 5.ª edição, em julho do próximo ano.