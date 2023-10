Feiras d’Outono regressam a Cantanhede este fim de semana

As Feiras d’Outono estão de volta à Praça Marquês de Marialva, em Cantanhede, de 6 a 8 de outubro, numa organização partilhada entre o Município de Cantanhede e a Associação Empresarial de Cantanhede (AEC) e que conta com apoio da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça.

Trata-se de uma oportunidade única para adquirir, a preços apelativos, um conjunto variado de artigos de vestuário, calçado, bijutaria, artigos para lar, doçaria, entre outros.

Além da 37.ª Feira de Reduções e as Feiras do Mel e do Artesanato, nas noites de sexta e sábado, a animação estará a cargo de um rancho folclórico e, no domingo, como habitual, à Feira de Velharias e Antiguidades juntam-se as concentrações motard, com exposição de vespas de parte da manhã e de Solex a partir das 15h.

Na área da street food será possível encontrar doces, farturas, sandes de leitão, brigadeiros, licores, entre outras iguarias.

Esta iniciativa cumpre uma dupla função: por um lado proporcionar momentos de lazer à população, por outro, ajudar os produtores e comerciantes a escoarem os seus produtos.