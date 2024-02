Feira de Março abre no dia 23 com concerto de José Cid

Durante mais de um mês, haverá dez grandes concertos, com destaque para o cabeça de cartaz, o cantor brasileiro MC Daniel. Os Quatro e Meia, Dillaz, Ivandro, Ana Moura e Nininho Vaz Maia também vão passar pelo palco principal.

A Feira de Março 2024 abre portas no dia 23 de março, sendo esperados, ao longo do certame, 650 mil visitantes. O primeiro dia, apesar de ser sábado, terá entrada livre e em palco estará o artista José Cid.

Durante mais de um mês, haverá dez grandes concertos, com destaque para o cabeça de cartaz, o cantor brasileiro MC Daniel (29/03). Dillaz (30/03), Os Quatro e Meia (05/04), Ivandro (06/04), Ana Moura (13/04) e Nininho Vaz Maia (20/04) também vão passar pelo palco principal da Feira de Março, que se realiza, como habitualmente, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

A feira arranca no dia 23 de março e prolonga-se até ao feriado de 25 de Abril, ganhando dois dias em relação ao ano passado.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, a quem coube fazer a apresentação do evento, esta terça-feira, a Feira de Março 2024 será uma “edição especial”, com o selo de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura.

Para além dos mais de 200 expositores, a feira conta com 50 divertimentos e dez grandes concertos, sendo ainda assegurada uma centena de espetáculos por associações locais.