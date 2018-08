A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Águeda vai levar a efeito, no próximo dia 7 de setembro, o seu encontro anual.

A iniciativa vai decorrer no Centro Social e Paroquial de Recardães e será subordinada ao tema “Brincar é Precioso”.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30, com a presença da vereadora da Câmara de Águeda, Elsa Corga, a presidente da CPCJ, Isabel Santiago e o presidente do Centro Social e Paroquial de Recardães, António Costa Leite, seguindo-se o primeiro painel (Educar para o Direito) dirigido pela advogada Paula Varandas e moderado por Marlene Gaio, advogada e membro da CPCJ de Águeda.

Ainda durante a manhã, a partir das 11h45, caberá a Gisela Dias, educadora de infância da Associação Nacional de Intervenção Precoce, abordar o tema “Práticas Educativas ao Ar Livre”, que contará com a moderação da vereadora Elsa Corga.

À tarde, a partir das 14h, Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana, abordará o tema “Brincar é o remédio para todos os males”, com moderação de José Vidal, seguindo-se o tema “Caminhos para a Felicidade”, da responsabilidade de Catarina Neves, psicóloga da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa.

A sessão de encerramento do encontro anual da CPCJ de Águeda está marcada para as 16h, contando com a presença do coordenador regional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Hélio Bento, e da secretária da CPCJ, Cristina Claro.