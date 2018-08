O Jornal da Bairrada e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro organizam, pelo quarto ano consecutivo, a Gala de Mérito de Oliveira do Bairro.

No dia 15 de setembro, vamos homenagear cidadãos, associações, instituições e projetos que se destacaram, ao longo do último ano, na nossa comunidade. Serão entregues prémios em 10 categorias: Cultura, Educação & Ciência, Desporto, Jovem Talento, Associativismo, Empreendedorismo, Inovação, Made In Oliveira do Bairro, Carreira e Cidadania.

Este ano, o Prémio Cidadania será, pela primeira vez, escolhido pelo público. A votação é online, através do site do Jornal da Bairrada (www.jb.pt), de 10 a 31 de agosto.

A Gala realiza-se no dia 15 de setembro, às 21h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. A entrada é livre. Contamos com a sua presença para aplaudir e homenagear o que de melhor temos no concelho de Oliveira do Bairro.