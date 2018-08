A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 58 mil e quinhentos euros de subsídios a associações do concelho.

O Executivo aprovou, na última reunião, no dia 30 de julho, um subsídio ao Jardim de Infância Drª Odete Isabel, de cerca de 35 mil euros, destinado a comparticipar a aquisição de uma viatura para o transporte de crianças das suas valências de creche, pré-escolar e ATL.

Foi ainda aprovada uma verba de cerca de 20 mil euros para aquisição de uma viatura de nove lugares e um fogão de cozinha para o Centro Social Melo Pimenta (Luso).

O Executivo decidiu também destinar um apoio de 3500 euros para Escolíadas – Associação Recreativo-cultural, para o desenvolvimento do projeto “Escolíadas Júnior”, destinado à promoção de artes junto dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino.