Um homem de 54 anos, do concelho de Cantanhede, foi identificado por suspeita de crime de violência doméstica, tendo-lhe sido apreendidas várias armas.

O homem foi identificado no dia 26 de setembro, pelo Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, que decorria há cerca de dois meses, onde o suspeito ameaçava de morte a sua companheira, foi dado cumprimento a um mandado de busca, que resultou na apreensão de uma arma de fogo, duas facas tipo punha, uma catana e um sabre.

O indivíduo foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.