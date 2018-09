O gin foi a principal atração da festa promovida pelo Hotel Paraíso, nos dias 21 e 22 de setembro. A primeira edição do Bairrada Gin Fest conseguiu reunir as melhores marcas de Gin da Bairrada para uma celebração de sabores, a que se juntou boa música, com o grupo Saxo Box, e Finger Food de excelência, com os Chefes Tito Ferreira e Luís Gomes.

Tudo apontava para que o evento fosse revestido de sucesso, tendo em conta o local privilegiado onde se realizava (Quinta da Chousa, Hotel Paraiso), o fim de tarde e início de noite ameno no passado fim de semana, tudo isto a juntar às marcas de reconhecido valor envolvidas. Contudo, tendo em conta que se tratou de um fim de semana forte em atividades na cidade, relacionadas com o Mix&Move (nomeadamente a Caminhada Noturna Solidária, no sábado), o 1.º Bairrada Gin Fest não atraiu tanto público como se esperaria, pelo que a organização entendeu prolongar o evento mais um fim de semana. Assim, vai voltar a ter oportunidade de provar um (ou mais) dos seis Gin’s presentes nesta festa. São eles Ginabo (criado pela Confraria dos Nabos e o único gin do mundo com sabor a nabo), Amicis, Lotus, Foxtale Dry-Gin, Friday Chic Gin, Gold Grail, Adamus Dry Gin e o recém-criado Amaka. Este último, com botânicos de Angola e Portugal, foi apresentado no 1.º dia deste Bairrada Gin Fest. Trata-se de uma mistura de seis botânicos com um resultado único: zimbro, pau de cabinda, múcua, chá de caxinde, casca de limão e, um sabor bem bairradino, o kiwi da Bairrada.

Desta vez, o evento realiza-se no sábado, dia 29, das 20h30 às 00h30, e no domingo, dia 30, das 16h30 às 20h.

A entrada custa 8 euros e dá direito a 1 Gin à escolha e um copo alusivo ao evento.