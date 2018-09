O Mix&Move, que em Oliveira do Bairro celebrou a Semana Europeia da Mobilidade, terminou no passado sábado com a Caminhada Solidária Noturna, que contou com mais de 4.000 participantes, seguida de um concerto de Mastiksoul.

Depois de mais de 3.000 caminhantes na edição de 2017, a Caminhada Solidária Noturna deste ano voltou a bater o seu recorde de participantes, tendo contado com mais de 4.000.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara, entidade que promoveu a iniciativa em parceria com os bombeiros locais, faz referência a “uma noite inesquecível para todos os que participaram na Caminhada, que continua a crescer e a surpreender os participantes”. “O feedback que nos têm dado, quer pessoalmente quer através das redes sociais, tem sido extremamente positivo, seja de orgulho por parte dos nossos munícipes, por termos um evento diferenciador, sem igual na região, seja de uma experiência absolutamente fantástica, transmitida pelas largas centenas de visitantes de fora do concelho, que ficaram a conhecer Oliveira do Bairro”, destacou o autarca, concluindo: “Estamos a criar uma marca forte do nosso Município, que começa a ganhar uma projeção regional”.

Com muitas surpresas durante o percurso, como fogo de artifício, bolas de sabão, confettis, dança e o acompanhamento de bicicletas e figuras gigantes iluminadas, a caminhada trouxe balões com leds e óculos e pulseiras de neon, a convidar a caminhar e a dançar em autêntico ambiente de festa e confraternização por uma causa solidária.

No meio do “cortejo” de luz e alegria, um trio elétrico (autocarro adaptado), com os DJs Fontes e Bruno M, ia marcando o passo dos caminhantes, com música animada, interrompida apenas pelo animador de serviço, João Paulo Teles, que não se cansou de “puxar” pelo seu público, à medida que iam percorrendo as ruas da cidade, decoradas com balões e os moinhos de vento, colocados pelos moradores nas suas varandas e janelas.

Antes da Caminhada Solidária Noturna, o dia começou bem cedo na Av. Abílio Pereira Pinto, encerrada ao trânsito, com as atividades do Dia Europeu Sem Carros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que contaram com insufláveis, jogos variados, futsal, basquetebol, voleibol, gincana de bicicletas, bicicletas de carga, pinturas faciais, modelagem de balões e tatuagens temporárias, para além de aulas de indoor cycling, dança, karaté, Jump e Zumba, entre muitas outras atividades e demonstrações, que levaram muitas crianças a passarem o dia em ambiente de festa e brincadeira, enquanto os seus pais iam buscar os kits de participação para a caminhada da noite.

Tal como já tinha acontecido na véspera, com as atuações dos Wet Bed Gang e dos DJs Fontes e Bruno M, que encheram a Praça do Município, o dia de sábado encerrou também com muita música, com destaque para o espetáculo deslumbrante de som, luz e efeitos visuais de Mastiksoul, e a atuação de DJ Jonnysix.

Do programa do fim de semana, destaque para o desfile de moda “Fashion Mix&Move”, promovido em parceria com a ACIB, com a participação das lojas de comércio local Atelier de Moda, Trapos e Farrapos, Pinóquio, Opticália, Glorys e Judite Cabeleireiros. Na mesma ocasião, foram entregues os prémios às três lojas, Trapos&Farrapos, Ginóflorista e Ártemis no Olympus, vencedoras do Concurso de Montras da ACIB “Combina, recicla e move-te!”.