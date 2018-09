O projeto beÁgueda, de bicicletas elétricas de uso partilhado da cidade, acaba de receber uma menção honrosa nos prémios Global Mobi Awards, no âmbito do Lisbon Mobi Summit.

O projeto aguedense, que perante algumas anomalias de funcionamento, principalmente em termos do carregamento de baterias dos veículos, obrigou a autarquia a avançar para novo procedimento, prometendo fazer chegar à cidade, ainda este mês, duas dezenas de bicicletas e reforçar para quatro o número de postos de carregamento/estacionamento.

Edson Santos, vice-presidente da autarquia e responsável pela pasta do Ambiente, fala de “uma versão melhorada do projeto, pronta a utilizar ainda em setembro, muito semelhante aos projetos já existentes em Lisboa e Viseu”.

Face às anomalias detetadas nos primeiros veículos do projeto, aquele responsável fala em “algumas deficiências no carregamento das bicicletas, nos postos”, mas que “não tiram ao Município o estatuto de pioneiro neste tipo de projeto”.

Nesta segunda versão do beÁgueda, as bicicletas estarão equipadas com GPS para localização, assim como sensores para monitorizarem vários indicadores da qualidade do ar na cidade.

Águeda recebeu assim, no passado dia 13, esta menção honrosa, juntamente com os projetos MUV Viseu, Just Drive (Zeev), Lisboa cidade mais sustentável (EMEL), Construção de ciclovia e passagem pedonal na Ponte 25 de Abril (Alma Lisboa) e Ecovoltas solidárias (Ecokart Portugal).

A cerimónia decorreu no contexto da Lisbon Mobi Summit e os Global Mobi Awards Ok Teleseguros foram divididos em duas grandes áreas, a primeira das quais sobre produtos, veículos e tecnologias e uma segunda destinada a práticas, projetos e organizações do setor da mobilidade.

O prémio Cidades foi para um projeto de mobilidade urbana em Cascais (Mobi Cascais), recebendo Coimbra o prémio Empresas/Organizações pelo projeto para descarbonização dos transportes públicos de Coimbra dos Serviços Municipalizados de Transportes e Urbanismo de Coimbra (SMTUC).

Na categoria Cidadania, venceu o MUV Fundão, enquanto que nos produtos, tecnologias e veículos, venceram o Nissan Leaf (Carro Elétrico), Hyundai Ioniq PHEV (Carro Híbrido e Plug In), UOU Electric Vehicle (Veículo Elétrico Leve), Volvo Pilot Assist (Tecnologia de Apoio) e Nissan e-NV200 (Veículo Elétrico de Frotas).