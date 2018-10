O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, recebeu no dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, o certificado que coloca Águeda no Top 100 dos Destinos Sustentáveis do Mundo 2018.

Na cerimónia que decorreu em Nijmegen, na Holanda, o edil aguedense, Jorge Almeida referiu, que “em Águeda entendemos que é no mundo e entre os melhores que nos temos que afirmar. Estar nesta lista comprova o trabalho que o Município tem desenvolvido para a inovação no turismo responsável e sustentável”.

Para chegar ao Top 100, os concorrentes tiveram de fornecer informações abrangentes sob o seu destino e o esforço para se tornarem mais sustentáveis, para o benefício dos visitantes, das comunidades locais e do mundo. Os destinos tiveram que esclarecer as iniciativas que têm posto em prática para cumprir os 30 critérios principais do Padrão de Destinos Verdes: 100 critérios que são reconhecidos pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC). No período das candidaturas (até julho de 2018), foram recebidas mais de 120 propostas de 40 países. As candidaturas foram avaliadas pela equipa e membros do Comité Internacional do Top 100 (Sustainable Top 100 Team e Top 100 International Committee), que inclui mais de 60 especialistas em sustentabilidade.

Edson Santos, vice-presidente do Município e vereador do pelouro do Turismo, afirmou que “sermos escolhidos por especialistas na matéria como um dos 100 melhores destinos sustentáveis é o reconhecimento do trabalho conjunto de todos os colaboradores do município e munícipes que cada vez mais, percebem as vantagens do investimento realizado ao longo destes últimos anos”.